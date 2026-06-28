Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 590-0,17%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,14+0,95%RGBITR759,13+1,02%
Главная / Общество /

МВД предупредило о схеме мошенников с наркотиками на купюрах

Ведомости

В МВД России раскрыли новый прием телефонных мошенников, связанный с проверкой денег на подлинность. Об этом пишет ТАСС. Аферисты от лица госорганов и спецслужб убеждают людей передать деньги на проверку подлинности, после этого заявляют о наличии на купюрах наркотических следов и чужих отпечатков.

В состоянии паники жертва продолжает общение и сообщает мошенникам информацию, которая позволяет мошенникам украсть еще больше средств.

Полиция преудпреждала россиян еще об одной уловке телефонных мошенников. После звонка о замене домофона аферисты направляют граждан на поддельную горячую линию. В процессе беседы с лжеспециалистом гражданин раскрывает свои персональные данные, после чего на него выходят псевдоправоохранители с обвинениями в финансировании ВСУ и угрозой потери средств. В итоге жертву убеждают перевести деньги на «безопасный» счет, откуда их похищают.

Специалисты Роскачества предупредили абитуриентов о мошеннической схеме: аферисты предлагают поступающим целевое обучение и стипендию, а в итоге похищают доступ к «Госуслугам». 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь