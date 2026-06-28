МВД предупредило о схеме мошенников с наркотиками на купюрах
В МВД России раскрыли новый прием телефонных мошенников, связанный с проверкой денег на подлинность. Об этом пишет ТАСС. Аферисты от лица госорганов и спецслужб убеждают людей передать деньги на проверку подлинности, после этого заявляют о наличии на купюрах наркотических следов и чужих отпечатков.
В состоянии паники жертва продолжает общение и сообщает мошенникам информацию, которая позволяет мошенникам украсть еще больше средств.
Полиция преудпреждала россиян еще об одной уловке телефонных мошенников. После звонка о замене домофона аферисты направляют граждан на поддельную горячую линию. В процессе беседы с лжеспециалистом гражданин раскрывает свои персональные данные, после чего на него выходят псевдоправоохранители с обвинениями в финансировании ВСУ и угрозой потери средств. В итоге жертву убеждают перевести деньги на «безопасный» счет, откуда их похищают.
Специалисты Роскачества предупредили абитуриентов о мошеннической схеме: аферисты предлагают поступающим целевое обучение и стипендию, а в итоге похищают доступ к «Госуслугам».