МВД предупредило о схеме мошенников с наркотиками на купюрах

Полиция преудпреждала россиян еще об одной уловке телефонных мошенников. После звонка о замене домофона аферисты направляют граждан на поддельную горячую линию. В процессе беседы с лжеспециалистом гражданин раскрывает свои персональные данные, после чего на него выходят псевдоправоохранители с обвинениями в финансировании ВСУ и угрозой потери средств. В итоге жертву убеждают перевести деньги на «безопасный» счет, откуда их похищают.