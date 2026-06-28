В Саудовской Аравии при крушении вертолета Saudi Aramco погибли 14 человек
Вертолет государственной нефтяной компании Saudi Aramco потерпел крушение в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии. В результате погибли все 14 человек, находившиеся на борту, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в министерстве энергетики.
По данным ведомства, все погибшие были подданными Саудовской Аравии. Компетентные органы начали расследование, чтобы установить причины авиакатастрофы.
Рас-Таннура, расположенная на побережье Персидского залива, является одним из ключевых нефтяных центров страны. Здесь находятся нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco и крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.
28 июня 11 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в французском городе Томблен, неподалеку от аэропорта Нанси. По предварительным данным, на борту находилась группа из примерно 10 частнопрактикующих медсестер из Нанси. Они планировали совершить первый самостоятельный прыжок с парашютом. По предварительным данным, погибли пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. Трех человек выбросило из самолета при ударе. Обстоятельства крушения выясняются, спасательные службы продолжают работу на месте трагедии.