Сальдо: Херсонская область почти полностью лишились электричества

Поздним вечером 28 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что аварийные отключения электроснабжения коснулись существенной части Запорожской области. Он отметил, что критическая инфраструктура – в рабочем режиме, а причины отключения устанавливаются. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Позже Балицкий добавил, что фиксируются украинские атаки на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. По его словам, работы по восстановлению ночью были затруднены из-за высоких рисков атак.