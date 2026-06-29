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Сальдо: Херсонская область почти полностью лишились электричества

Ведомости

Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, на месте работают энергетики и аварийные службы.

Поздним вечером 28 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что аварийные отключения электроснабжения коснулись существенной части Запорожской области. Он отметил, что критическая инфраструктура – в рабочем режиме, а причины отключения устанавливаются. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Позже Балицкий добавил, что фиксируются украинские атаки на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. По его словам, работы по восстановлению ночью были затруднены из-за высоких рисков атак.

Согласно данным Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск 28 июня силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

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