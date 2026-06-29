NBC: наводнения в Кентукки унесли жизни как минимум четырех человек

Причиной масштабного бедствия стали ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. Они повредили жилые дома, социальные объекты, коммунальную и инженерную инфраструктуру. В Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня. По данным на середину мая, выплаты получили уже около 29 000 жителей двух республик. Всего от стихии пострадали более 60 000 человек.