Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,478-0,1%RGSS0,169-0,7%ARSA5,97-1,97%IMOEX2 275,42-0,45%RTSI930,18-0,45%RGBI113,24+0,15%RGBITR753,34+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

NBC: наводнения в Кентукки унесли жизни как минимум четырех человек

Ведомости

Не менее четырех человек погибли в американском штате Кентукки в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным телеканала, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Свыше 60 жителей были спасены и эвакуированы в безопасные места. Несколько человек погибли, не сумев выбраться из подвалов своих домов, оказавшихся затопленными.

Из-за сильных осадков и разлива рек в ряде районов Кентукки уровень воды поднялся более чем на 20 см. Спасательные службы продолжают эвакуацию жителей из подтопленных районов.

28 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Дагестан и Чечня получат из резервного фонда правительства более 385 млн руб. Эти средства направят на возмещение региональных расходов по выплатам пострадавшим от весенних наводнений. Речь идет о компенсации затрат на единовременную материальную помощь гражданам. Также деньги пойдут на выплаты тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости.

Главное из совещания Путина по паводкам в Дагестане

Политика / Власть

Причиной масштабного бедствия стали ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. Они повредили жилые дома, социальные объекты, коммунальную и инженерную инфраструктуру. В Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня. По данным на середину мая, выплаты получили уже около 29 000 жителей двух республик. Всего от стихии пострадали более 60 000 человек.

В начале июня правительство направило Дагестану и Чечне около 3 млрд руб. на восстановление образовательной инфраструктуры – школ, детсадов и колледжей, пострадавших от паводков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте