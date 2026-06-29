NBC: наводнения в Кентукки унесли жизни как минимум четырех человек
Не менее четырех человек погибли в американском штате Кентукки в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По данным телеканала, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Свыше 60 жителей были спасены и эвакуированы в безопасные места. Несколько человек погибли, не сумев выбраться из подвалов своих домов, оказавшихся затопленными.
Из-за сильных осадков и разлива рек в ряде районов Кентукки уровень воды поднялся более чем на 20 см. Спасательные службы продолжают эвакуацию жителей из подтопленных районов.
28 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Дагестан и Чечня получат из резервного фонда правительства более 385 млн руб. Эти средства направят на возмещение региональных расходов по выплатам пострадавшим от весенних наводнений. Речь идет о компенсации затрат на единовременную материальную помощь гражданам. Также деньги пойдут на выплаты тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости.
Причиной масштабного бедствия стали ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. Они повредили жилые дома, социальные объекты, коммунальную и инженерную инфраструктуру. В Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня. По данным на середину мая, выплаты получили уже около 29 000 жителей двух республик. Всего от стихии пострадали более 60 000 человек.
В начале июня правительство направило Дагестану и Чечне около 3 млрд руб. на восстановление образовательной инфраструктуры – школ, детсадов и колледжей, пострадавших от паводков.