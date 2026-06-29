ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле
Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле и задержали сторонника международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, злоумышленник купил компоненты для изготовления зажигательных смесей по указанию куратора из Сирии, планировал напасть на еврейское культовое учреждение, а затем выехать в Сирию для вступления в ряды террористов.
Мужчина провел разведку и фотосъемку объекта, но был своевременно задержан. В его доме нашли готовые зажигательные устройства и инструкции от куратора.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
26 июня ЦОС ФСБ сообщил, что российские спецслужбы задержали в Дагестане подростка, являющегося создателем крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. Его действия координировались украинским праворадикалом Кириллом Макаренко. Парень вербовал российских подростков для нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Задержанный и кураторы, по данным ФСБ, «масштабировали террор по всему миру».