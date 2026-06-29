Суд вынес приговор двум участникам банды Басаева и Хаттаба

В июне 2025 г. суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 г. к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные являются жителями Татарстана (Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов). Их приговорили по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).