Суд вынес приговор двум участникам банды Басаева и Хаттаба
Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии строго режима еще двоих участников банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, признанных виновными в нападении на псковских десантников в 2000 г. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Как сообщили в ФСБ, фигуранты были задержаны в августе 2020 г. Им предъявили обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ведомстве указали на доказательную базу участия в преступлении жителей Нового Уренгоя ЯНАО Расула Кошманбетова и с. Каясула Ставропольского края Арслала Таушева.
В июле 2025 г. Южный окружной военный суд приговорил двух участников банды Басаева и Хаттаба, жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова, к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.
В июне 2025 г. суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 г. к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные являются жителями Татарстана (Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов). Их приговорили по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).
Все осужденные причастны причастны к делу от 29 февраля 2000 г. В районе села Улус-Керт Чеченской Республики в составе бандгруппы Басаева и Хаттаба они атаковали бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения. В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Сам Басаев был убит 10 июля 2006 г. при спецоперации ФСБ.