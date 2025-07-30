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Главная / Общество /

Оглашен приговор еще двум фигурантам дела о нападении на псковских десантников

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Установлено, что 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт Чеченской Республики Казанчев и Батыров в составе бандгруппы Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

Доказательства по делу были собраны Следственным комитетом при содействии ФСБ. Следствие продолжает работу по установлению других причастных к преступлению лиц.

В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Сам Басаев был убит 10 июля 2006 г. при спецоперации ФСБ.

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