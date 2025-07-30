Оглашен приговор еще двум фигурантам дела о нападении на псковских десантников

Южный окружной военный суд приговорил жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.