Москву накроет 30-градусная жара в первые дни июля
В Москве 1 и 2 июля ожидается сильная жара: дневная температура воздуха достигнет 30–31 градуса. Об этом сообщила «Интерфаксу» ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, 1-2 июля в Москве ожидается сильная жара. Днем максимальные значения температуры воздуха будут достигать +30 ...+ 31 градуса. Она напомнила, что для столицы температура на уровне 30 градусов и выше считается опасным явлением.
По прогнозу синоптиков, потепление начнется уже 30 июня. Во вторник днем воздух в Москве прогреется до плюс 26–28 градусов, а в среду ожидается солнечная погода без осадков с температурой до +30 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до +31 градуса, при этом местами по области возможен небольшой дождь.
Уже в пятницу жара начнет ослабевать. На 3 июля прогнозируется температура +24 ...+29 градусов, а 4 июля – + 23 ...+28 градусов с небольшими дождями. Она подчеркнула, что такое потепление нельзя считать аномальным. Макарова пояснила, что высокие температуры связаны с сезонным летним потеплением и поступлением теплых воздушных масс со стороны Европы.
В Калининградской области был обновлен многолетний температурный максимум. 28 июня метеостанция в Мамоново зафиксировала +36 градусов.
29 июня Гидрометцентр сообщал, что в ряде регионов РФ установилась аномально высокая температура. В Крыму и ЯНАО столбики термометров зашкаливают за +30 градусов.