Москву накроет 30-градусная жара в первые дни июля

По прогнозу синоптиков, потепление начнется уже 30 июня. Во вторник днем воздух в Москве прогреется до плюс 26–28 градусов, а в среду ожидается солнечная погода без осадков с температурой до +30 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до +31 градуса, при этом местами по области возможен небольшой дождь.