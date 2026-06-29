Соцфонд: средний размер выплаты для работающих родителей составил 30 000 рублей
В первый месяц предоставления выплаты работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей, ее средний размер составил 30 000 руб., сообщил Социальный фонд России.
Как объяснили представители Соцфонда, каждая семья получает индивидуальную сумму. Она зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке в 6%, а разница между первоначальной (13% от дохода) и итоговой суммами возвращается россиянам. Так высчитывается ежегодная семейная выплата.
Условием для получения выплаты стал средний доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума, добавили в Соцфонде. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Если они в разводе, им также не откажут в предоставлении средств. При этом у них не должно быть долгов по алиментам.
Россияне могут подать заявление на получение выплаты до 1 октября 2026 г. В Соцфонд также могут обратиться усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.
10 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Соцфонд с 22 мая начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. По ее словам, помощь на тот момент уже была назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей. Она отметила, что в течение года число получателей может существенно вырасти.
20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на единое пособие, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.