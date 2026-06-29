Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T268,5+1,1%CNY Бирж.11,406-0,73%IMOEX2 318,39+1,43%RTSI947,75+1,43%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Главная / Общество /

Соцфонд: средний размер выплаты для работающих родителей составил 30 000 рублей

Ведомости

В первый месяц предоставления выплаты работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей, ее средний размер составил 30 000 руб., сообщил Социальный фонд России.

Как объяснили представители Соцфонда, каждая семья получает индивидуальную сумму. Она зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке в 6%, а разница между первоначальной (13% от дохода) и итоговой суммами возвращается россиянам. Так высчитывается ежегодная семейная выплата.

Условием для получения выплаты стал средний доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума, добавили в Соцфонде. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Если они в разводе, им также не откажут в предоставлении средств. При этом у них не должно быть долгов по алиментам.

Россияне могут подать заявление на получение выплаты до 1 октября 2026 г. В Соцфонд также могут обратиться усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.

10 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Соцфонд с 22 мая начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. По ее словам, помощь на тот момент уже была назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей. Она отметила, что в течение года число получателей может существенно вырасти.

20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на единое пособие, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте