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Главная / Общество /

Голикова: Соцфонд пересмотрел выплаты 21 000 многодетных семей

Ведомости

Соцфонд с 22 мая начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством. 

«Сейчас уже помощь назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей», – сказала Голикова.

Она отметила, что в течение года число получателей может существенно вырасти. По предварительным расчетам правительства, дополнительные выплаты будут назначены примерно 74 000 многодетных семей, в которых воспитываются более 230 000 детей.

Путин назвал ошибкой отказ в поддержке многодетных семей при росте их доходов

Политика / Власть

Изменения стали возможны после вступления в силу закона, подписанного президентом Владимиром Путиным 20 февраля. Документ позволяет сохранять право на единое пособие, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

Необходимость корректировки механизма назначения выплат Путин поднимал еще в декабре 2025 г. в ходе программы «Итоги года». Тогда президент раскритиковал ситуации, при которых семьи теряют социальную поддержку из-за незначительного увеличения доходов. Во время прямой линии 19 декабря жительница Тюмени рассказала главе государства о случаях сокращения или отмены выплат после роста доходов семьи. Путин назвал такую практику ошибочной и заявил, что она фактически наказывает людей за стремление улучшить свое материальное положение.

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