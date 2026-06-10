Голикова: Соцфонд пересмотрел выплаты 21 000 многодетных семей

Необходимость корректировки механизма назначения выплат Путин поднимал еще в декабре 2025 г. в ходе программы «Итоги года». Тогда президент раскритиковал ситуации, при которых семьи теряют социальную поддержку из-за незначительного увеличения доходов. Во время прямой линии 19 декабря жительница Тюмени рассказала главе государства о случаях сокращения или отмены выплат после роста доходов семьи. Путин назвал такую практику ошибочной и заявил, что она фактически наказывает людей за стремление улучшить свое материальное положение.