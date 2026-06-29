Умер бывший руководитель производителя ракет «Тополь-М» Виктор Толмачев

Толмачев возглавлял завод с 1995 по 2020 г. Под его руководством предприятие освоило серийный выпуск ракетной техники, в том числе межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс». В 2016 г. он был удостоен государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Завод неоднократно получал благодарности президента и почетные грамоты правительства.