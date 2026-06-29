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Умер бывший руководитель производителя ракет «Тополь-М» Виктор Толмачев

Ведомости

На 76-м году жизни скончался Виктор Толмачев, более 25 лет руководивший Воткинским заводом – одним из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли, где производятся в том числе стратегические ракетные комплексы «Тополь-М». Об этом сообщил «Роскосмос» в Max.

Толмачев возглавлял завод с 1995 по 2020 г. Под его руководством предприятие освоило серийный выпуск ракетной техники, в том числе межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс». В 2016 г. он был удостоен государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Завод неоднократно получал благодарности президента и почетные грамоты правительства.

Толмачев родился 8 июня 1951 г. в Оренбургской области. В 1974 г. окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Производство летательных аппаратов» и начал работать на Воткинском заводе мастером. За годы работы прошел путь от мастера до генерального директора. В сентябре 2020 г. покинул пост руководителя предприятия.

«Роскосмос» выразил соболезнования родным и близким Толмачева, назвав его выдающимся руководителем отрасли.

В мае 2026 г. президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского института теплотехники (МИТ), где были разработаны стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Тогда же Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы.

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