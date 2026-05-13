Путин: РФ продолжит модернизировать стратегические ядерные силы
Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский институт теплотехники (МИТ).
«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал он.
12 мая Путину доложили об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что «Сармат» создан как замена советскому комплексу «Воевода».
Сообщалось, что до конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.