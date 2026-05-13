Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,821-0,26%ARSA7,91+0,76%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 695,77+0,22%RTSI1 150,9+0,22%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Главная / Политика /

Путин: РФ продолжит модернизировать стратегические ядерные силы

Ведомости

Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский институт теплотехники (МИТ).

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал он.

12 мая Путину доложили об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что «Сармат» создан как замена советскому комплексу «Воевода».

Сообщалось, что до конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Читайте также:В Кремле ответили на вопрос о реакции США на запуск ракеты «Сармат»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь