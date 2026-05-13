В Кремле ответили на вопрос о реакции США на запуск ракеты «Сармат»

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий РВСН сообщил, что «Сармат» создан как замена советскому комплексу «Воевода». До конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.