В Кремле ответили на вопрос о реакции США на запуск ракеты «Сармат»
Москва не слышала официальной реакции Вашингтона на запуск ракеты «Сармат», но российская сторона уведомила США об испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой», – сказал он.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин дал очень высокую оценку «этому большому достижению». Представитель Кремля назвал испытание ракеты важным событием для всей страны и для ее безопасности.
12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий РВСН сообщил, что «Сармат» создан как замена советскому комплексу «Воевода». До конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
Работы над «Сарматом» стартовали в 2011 г., впервые о ракете публично сообщили в 2018 г. По утверждению Путина, ракетный комплекс является самым мощным в мире. Его дальность составляет более 35 000 км.