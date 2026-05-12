Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,858+0,3%CHKZ16 600+0,3%BISVP10,3-0,96%IMOEX2 692,71+1,35%RTSI1 149,6+2,05%RGBI119,49-0,16%RGBITR782,22-0,12%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путину доложили об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат»

Первый полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года
Ведомости

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, первый ракетный полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года.

«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена», – заявил Каракаев. Встреча Путина с руководством РВСН прошла в формате видеоконференции.

Каракаев уточнил, что первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. По словам командующего РВСН, «Сармат» превосходит своего предшественника – ракетный комплекс «Воевода» – по дальности, забрасываемому весу и возможностям преодоления ПРО. Путин отметил, что дальность применения ракет может превышать 35 000 км.

«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», – сказал президент.

Первый успешный пуск МБР «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 г., тогда учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. В октябре 2025 г. Владимир Путин анонсировал скорое поступление ракеты на боевое дежурство, назвав ее самой перспективной в мире.

«Сармат» разработан в ГРЦ им. Макеева, он оснащается разделяющимися головными частями и способен поражать цели через Южный полюс в обход систем ПРО.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте