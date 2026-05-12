Путину доложили об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат»Первый полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, первый ракетный полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года.
«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена», – заявил Каракаев. Встреча Путина с руководством РВСН прошла в формате видеоконференции.
Каракаев уточнил, что первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. По словам командующего РВСН, «Сармат» превосходит своего предшественника – ракетный комплекс «Воевода» – по дальности, забрасываемому весу и возможностям преодоления ПРО. Путин отметил, что дальность применения ракет может превышать 35 000 км.
«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», – сказал президент.
Первый успешный пуск МБР «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 г., тогда учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. В октябре 2025 г. Владимир Путин анонсировал скорое поступление ракеты на боевое дежурство, назвав ее самой перспективной в мире.
«Сармат» разработан в ГРЦ им. Макеева, он оснащается разделяющимися головными частями и способен поражать цели через Южный полюс в обход систем ПРО.