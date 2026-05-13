Медведев поздравил «западных друзей» с испытанием «Сармата»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал успешное испытание российского стратегического ракетного комплекса «Сармат». В своем канале в Max он обратился к западным странам.
«Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе», – написал Медведев.
12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытании новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
По словам Каракаева, все задачи в ходе испытаний были выполнены. Он заявил, что результаты подтвердили правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также характеристики комплекса.
Командующий РВСН отметил, что «Сармат» создается как замена советскому комплексу «Воевода». Разработкой занимается Государственный ракетный центр имени академика Макеева совместно с предприятиями оборонной промышленности.
Как сообщил Каракаев, до конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. По словам президента, программа модернизации российских ядерных сил началась после выхода США из Договора по ПРО в 2002 г. РФ после этого пришлось задуматься над «обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил». Путин отметил, что после этого в России началась разработка новых систем вооружений, «не имеющих мировых аналогов».
Говоря о «Сармате», Путин напомнил, что работы над комплексом стартовали в 2011 г., а впервые о ракете публично сообщили в 2018 г. По его словам, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире.