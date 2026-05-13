Медведев поздравил «западных друзей» с испытанием «Сармата»

Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. По словам президента, программа модернизации российских ядерных сил началась после выхода США из Договора по ПРО в 2002 г. РФ после этого пришлось задуматься над «обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил». Путин отметил, что после этого в России началась разработка новых систем вооружений, «не имеющих мировых аналогов».