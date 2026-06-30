«Яндекс Погода» предупредила о жаре в Европейской части России

20 марта «Яндекс Погода» анонсировала появление чата с ИИ на базе технологий Алиса AI. Чат дает пользователям персонализированные рекомендации на основе погодных условий. Он информирует о погоде и предлагает решения, опираясь на метеоданные. В основе чата – доступ к более чем 100 погодным параметрам, включая влажность и скорость ветра. Нейросеть подключена к сервису через протокол контекста модели и может использовать архив прогнозов за последние 86 лет.