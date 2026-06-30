Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,488+1,03%VEON-RX52,5+7,36%YAKG32+7,2%IMOEX2 396,26+1,98%RTSI970,85+1,98%RGBI114,31+0,44%RGBITR760,57+0,47%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Яндекс Погода» предупредила о жаре в Европейской части России

Ведомости

Метеорологи «Яндекс Погоды» предупредили о жаркой погоде в большинстве регионов России. Прогноз был составлен с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщили «Ведомостям» в компании.

С 30 июня по 3 июля включительно в Центральной России, Поволжье и на юге установится жаркая погода. В Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28–30°C. А в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре – до 32–34°C. Специалисты утверждают, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла (явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности).

Рост температуры в ряде регионов России обусловлен переносом нагретых воздушных масс из Западной Европы. Во Франции, Испании и Бельгии зафиксирована температура свыше 40°C. Из Европы жара достигла Белоруссии. В городах Брестской области температура превысила отметку в 38–39°C, превысив национальный рекорд 2010 г. Из Белоруссии массы нагретого воздуха двинулись в сторону европейской территории России.

29 июня жара накрыла Калининградскую область. Температура в Калининграде достигла 34,4°C. Это стало рекордным показателем за июнь. В одном из городов области столбик термометра показал 36°C, что стало историческим показателем. Из-за жары в скорую помощь обратились 40 жителей региона.

При этом синоптики обещают, что уже к выходным со стороны Атлантики дойдут обильные дожди и прохлада. До конца следующей недели на европейской территории России ожидаются ливни.

20 марта «Яндекс Погода» анонсировала появление чата с ИИ на базе технологий Алиса AI. Чат дает пользователям персонализированные рекомендации на основе погодных условий. Он информирует о погоде и предлагает решения, опираясь на метеоданные. В основе чата – доступ к более чем 100 погодным параметрам, включая влажность и скорость ветра. Нейросеть подключена к сервису через протокол контекста модели и может использовать архив прогнозов за последние 86 лет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её