«Яндекс Погода» предупредила о жаре в Европейской части России
Метеорологи «Яндекс Погоды» предупредили о жаркой погоде в большинстве регионов России. Прогноз был составлен с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщили «Ведомостям» в компании.
С 30 июня по 3 июля включительно в Центральной России, Поволжье и на юге установится жаркая погода. В Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28–30°C. А в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре – до 32–34°C. Специалисты утверждают, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла (явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности).
Рост температуры в ряде регионов России обусловлен переносом нагретых воздушных масс из Западной Европы. Во Франции, Испании и Бельгии зафиксирована температура свыше 40°C. Из Европы жара достигла Белоруссии. В городах Брестской области температура превысила отметку в 38–39°C, превысив национальный рекорд 2010 г. Из Белоруссии массы нагретого воздуха двинулись в сторону европейской территории России.
29 июня жара накрыла Калининградскую область. Температура в Калининграде достигла 34,4°C. Это стало рекордным показателем за июнь. В одном из городов области столбик термометра показал 36°C, что стало историческим показателем. Из-за жары в скорую помощь обратились 40 жителей региона.
При этом синоптики обещают, что уже к выходным со стороны Атлантики дойдут обильные дожди и прохлада. До конца следующей недели на европейской территории России ожидаются ливни.
20 марта «Яндекс Погода» анонсировала появление чата с ИИ на базе технологий Алиса AI. Чат дает пользователям персонализированные рекомендации на основе погодных условий. Он информирует о погоде и предлагает решения, опираясь на метеоданные. В основе чата – доступ к более чем 100 погодным параметрам, включая влажность и скорость ветра. Нейросеть подключена к сервису через протокол контекста модели и может использовать архив прогнозов за последние 86 лет.