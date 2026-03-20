В «Яндекс Погоде» появился чат с нейросетью

На сайте и в мобильном приложении «Яндекс Погоды» теперь доступен ИИ-чат на базе технологии Alice AI, который дает пользователям персонализированные рекомендации на основе погодных условий. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Нейросеть помогает планировать день: подсказывает, как одеться на длительную прогулку, советует, когда начинать велосипедный сезон или менять шины. Чат не только информирует о погоде, но и предлагает решения, опираясь на метеоданные.

В ходе тестирования чаще всего пользователи интересовались прогнозом на день, несколько дней или неделю, а также погодой в конкретном регионе. Задавали и бытовые вопросы, например, можно ли лепить снеговика или как одеть ребенка в садик. Нейросеть самостоятельно выбирает релевантный источник – от краткосрочного прогноза до климатической статистики – и определяет, нужен ли развернутый ответ или дополнение в виде карты осадков. Ответ формируется с учетом геолокации пользователя, вручную вводить местоположение не требуется.

В основе чата – доступ к более чем 100 погодным параметрам, включая влажность и скорость ветра. Нейросеть подключена к сервису через протокол контекста модели и может использовать архив прогнозов за последние 86 лет.

Как ранее сообщали «Ведомости», разработчиков отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ) могут обязать раскрывать сведения о наборах данных, на которых обучалась или тестировалась их нейросеть.

