Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LPSB46,55+1,42%CNY Бирж.11,539+1,48%IMOEX2 388,41+1,64%RTSI967,67+1,64%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,95+0,38%
Главная / Общество /

Мурашко: в медицинских вузах 75% мест являются целевыми

Ведомости

В России 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях – целевые. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

Он подчеркнул, что это помогает достигать целей по кадровому обеспечению.

Мурашко добавил также, что система наставничества запустит процесс взаимного обмена знаниями между молодежью и опытными врачами. «Когда приходит молодежь, она в том числе тебя обогащает определенными знаниями, навыками, поэтому, думаю, что вот такой вот симбиоз опыта и молодости даст нашей области значимый толчок», – сказал он (цитата по ТАСС).

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Российский лидер подчеркнул, что новая система не является аналогом советского распределения. По его словам, молодой специалист сам определяет место работы, при условии, что медицинская организация участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

17 ноября 2025 г. Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений. Закон был одобрен Советом Федерации 12 ноября.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте