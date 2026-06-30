Мурашко: в медицинских вузах 75% мест являются целевыми

Мурашко добавил также, что система наставничества запустит процесс взаимного обмена знаниями между молодежью и опытными врачами. «Когда приходит молодежь, она в том числе тебя обогащает определенными знаниями, навыками, поэтому, думаю, что вот такой вот симбиоз опыта и молодости даст нашей области значимый толчок», – сказал он (цитата по ТАСС).