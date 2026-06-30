Мурашко: в медицинских вузах 75% мест являются целевыми
В России 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях – целевые. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».
Он подчеркнул, что это помогает достигать целей по кадровому обеспечению.
Мурашко добавил также, что система наставничества запустит процесс взаимного обмена знаниями между молодежью и опытными врачами. «Когда приходит молодежь, она в том числе тебя обогащает определенными знаниями, навыками, поэтому, думаю, что вот такой вот симбиоз опыта и молодости даст нашей области значимый толчок», – сказал он (цитата по ТАСС).
23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Российский лидер подчеркнул, что новая система не является аналогом советского распределения. По его словам, молодой специалист сам определяет место работы, при условии, что медицинская организация участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
17 ноября 2025 г. Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений. Закон был одобрен Советом Федерации 12 ноября.