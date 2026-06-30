Аксенов: в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит
В Крыму продолжается работа по ликвидации топливного кризиса, в ближайшее время при этом не стоит ожидать больших объемов топлива в продаже, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксенов.
По его словам, глава регионального минэнерго Владимир Воронкин будет ежедневно информировать граждан о ситуации в этой области. Аксенов подчеркнул, что распределение электроэнергии по территории республики связано с фактором противодействия ВСУ и техническим состоянием отдельных подстанций. Для решения этого вопроса уже привлечены дополнительные бригады из числа муниципальных служащих.
Губернатор отметил, что общественный транспорт в регионе должен работать по расписанию. Коммунальные службы, по его словам, тоже в полном объеме обеспечены топливом. Аксенов попросил жителей Крыма пользоваться только официальной информацией и предупредил, что депутаты совместно с органами исполнительной власти в течение нескольких дней проведут подомовой обход в целях информирования населения.
26 июня Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС. Аксенов пояснил, что режим ЧС позволяет «максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей».
В тот же день Минэнерго России сообщило, что власти сократят масштабы плановых временных отключений электроэнергии в Крыму и Севастополе, которые были введены 25 июня. Энергетики проводили восстановительные работы после ударов украинских сил. Ведомство уточняло, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.