Аксенов: в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит

По его словам, глава регионального минэнерго Владимир Воронкин будет ежедневно информировать граждан о ситуации в этой области. Аксенов подчеркнул, что распределение электроэнергии по территории республики связано с фактором противодействия ВСУ и техническим состоянием отдельных подстанций. Для решения этого вопроса уже привлечены дополнительные бригады из числа муниципальных служащих.