В Туапсинском округе отменили режим ЧС после ликвидации разлива нефти

В Туапсинском округе отменили режим ЧС после ликвидации разлива нефтиНефтепродукты попали в акватории в результате апрельских атак БПЛА
Власти Краснодарского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в Туапсинском округе после разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев», – говорится в сообщении.
В оперштабе напомнили, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в акваторию и на побережье Черного моря после пожаров, возникших в результате атак украинских беспилотников 16 и 20 апреля. По данным властей, работы по очистке прибрежной территории сейчас полностью завершены.
3 мая сообщалось, что в Туапсе было собрано и вывезено более 15 000 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Собранные нефтепродукты помещали в специальные контейнеры и доставляли на территорию морского терминала и нефтеперерабатывающего завода для последующей утилизации.
20 июня начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщал о завершении ликвидации последствий разлива нефти после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод. По его словам, обследование акватории Черного моря в районе центрального пляжа Туапсе не выявило следов мазута. Для предотвращения распространения нефтепродуктов в реке Туапсе были установлены каскадные боновые заграждения, а в районе морского терминала сформирован защитный вал, укрепленный волнорезом из бетонных блоков.