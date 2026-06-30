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В Туапсинском округе отменили режим ЧС после ликвидации разлива нефти

Нефтепродукты попали в акватории в результате апрельских атак БПЛА
Ведомости

Власти Краснодарского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в Туапсинском округе после разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев», – говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в акваторию и на побережье Черного моря после пожаров, возникших в результате атак украинских беспилотников 16 и 20 апреля. По данным властей, работы по очистке прибрежной территории сейчас полностью завершены.

3 мая сообщалось, что в Туапсе было собрано и вывезено более 15 000 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Собранные нефтепродукты помещали в специальные контейнеры и доставляли на территорию морского терминала и нефтеперерабатывающего завода для последующей утилизации.

20 июня начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщал о завершении ликвидации последствий разлива нефти после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод. По его словам, обследование акватории Черного моря в районе центрального пляжа Туапсе не выявило следов мазута. Для предотвращения распространения нефтепродуктов в реке Туапсе были установлены каскадные боновые заграждения, а в районе морского терминала сформирован защитный вал, укрепленный волнорезом из бетонных блоков.

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