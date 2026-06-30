В Туапсинском округе отменили режим ЧС после ликвидации разлива нефти

В оперштабе напомнили, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в акваторию и на побережье Черного моря после пожаров, возникших в результате атак украинских беспилотников 16 и 20 апреля. По данным властей, работы по очистке прибрежной территории сейчас полностью завершены.