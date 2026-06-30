МВД объявило о запуске единого цифрового профиля для мигрантов
В России с сегодняшнего дня начал работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новый сервис находится в ведении МВД России и призван обеспечить формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и повышения эффективности государственного управления в этой сфере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, запуск сервиса предусмотрен постановлением правительства РФ №735, которым утверждены состав сведений, правила формирования и ведения государственного информационного ресурса, а также порядок доступа к содержащимся в нем данным. Документ был разработан МВД во исполнение указа президента России Владимира Путина.
Согласно утвержденным правилам, в цифровой профиль будут включаться установочные данные иностранного гражданина, сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости, транспортных средствах, административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд в Россию.
Волк отметила, что правила формирования ресурса определяют порядок взаимодействия МВД как оператора системы с федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами, которые будут предоставлять необходимые сведения, а также сроки и периодичность их обновления. Отдельным разделом урегулирован порядок доступа к информации для государственных органов, организаций и самих иностранных граждан при получении государственных услуг через «Госуслуги».
29 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле. С 10 июня действует административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, а с 21 июня вступил в силу закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии опасных заболеваний. Стоимость оформления российского гражданства вырастет с 4200 до 50 000 руб., разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб., а вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. По словам Володина, эти решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в стране.