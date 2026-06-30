МВД объявило о запуске единого цифрового профиля для мигрантов

29 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле. С 10 июня действует административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, а с 21 июня вступил в силу закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии опасных заболеваний. Стоимость оформления российского гражданства вырастет с 4200 до 50 000 руб., разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб., а вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. По словам Володина, эти решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в стране.