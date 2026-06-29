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Главная / Политика /

Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые вступают в силу в июле. Изменения касаются противодействия мошенничеству, усиления контроля в сфере миграции, а также увеличения государственных пошлин при оформлении документов для иностранных граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Одним из ключевых нововведений станет расширение возможностей банков и микрофинансовых организаций по предотвращению мошеннических действий. Они смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, необходимые для предупреждения возможного мошенничества.

Кроме того, родителям и другим законным представителям начнут предоставлять выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. Как отметил Володин, это позволит контролировать финансовые операции детей и защитить их от действий злоумышленников, в том числе связанных с вовлечением в преступную деятельность. По его словам, с 2025 г. Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками.

Путин подписал закон об обязательном медосмотре мигрантов

Политика / Власть

Еще один блок изменений касается миграционной политики. Председатель Госдумы напомнил, что с 10 июня действует административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, а с 21 июня вступил в силу закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии опасных заболеваний.

Также существенно увеличиваются государственные пошлины для мигрантов. Стоимость оформления российского гражданства вырастет с 4200 до 50 000 руб., разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб., а вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. По словам Володина, эти решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в стране.

26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, проходивших военную службу по контракту в составе Вооруженных сил России. Согласно закону, новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту, а также участвовали в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Для этой категории запрещается применять депортацию, сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче вида на жительство или аннулировать уже оформленные разрешительные документы.

Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев-контрактников еще 10 июня, а 17 июня законопроект одобрил Совфед.

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