Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

Кроме того, родителям и другим законным представителям начнут предоставлять выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. Как отметил Володин, это позволит контролировать финансовые операции детей и защитить их от действий злоумышленников, в том числе связанных с вовлечением в преступную деятельность. По его словам, с 2025 г. Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками.