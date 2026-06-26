Путин подписал закон о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Согласно закону, новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту, а также участвовали в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Для этой категории запрещается применять депортацию, сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче вида на жительство или аннулировать уже оформленные разрешительные документы.