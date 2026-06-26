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Путин подписал закон о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, проходивших военную службу по контракту в составе Вооруженных сил России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

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Согласно закону, новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту, а также участвовали в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Для этой категории запрещается применять депортацию, сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче вида на жительство или аннулировать уже оформленные разрешительные документы.

Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев-контрактников еще 10 июня, а 17 июня законопроект одобрил Совфед.

10 июня Путин также подписал закон об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов. Документ предусматривает проверку на употребление наркотических веществ, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

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