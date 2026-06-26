Путин подписал закон о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, проходивших военную службу по контракту в составе Вооруженных сил России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки внесены в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Согласно закону, новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту, а также участвовали в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Для этой категории запрещается применять депортацию, сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче вида на жительство или аннулировать уже оформленные разрешительные документы.
10 июня Путин также подписал закон об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов. Документ предусматривает проверку на употребление наркотических веществ, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.