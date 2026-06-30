Турецкие F-16 сопроводили польский самолет после ложного сигнала об угоне

11 человек погибли при крушении легкомоторного самолета во французском городе Томблен, неподалеку от аэропорта Нанси. По предварительным данным, на борту находилась группа из примерно 10 частнопрактикующих медсестер из Нанси. Они планировали совершить первый самостоятельный прыжок с парашютом. По предварительным данным, погибли пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. Трех человек выбросило из самолета при ударе.