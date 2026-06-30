Турецкие F-16 сопроводили польский самолет после ложного сигнала об угоне
Истребители ВВС Турции сопровождали пассажирский самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс Варшава – Тель-Авив, после того как экипаж по ошибке передал сигнал об угоне, передает TVP World.
По данным издания, воздушное судно подало аварийный код 7500, который в международной авиации используется для сообщения об угоне, находясь в воздушном пространстве Болгарии. Для сопровождения также были подняты военные самолеты Израиля и Болгарии. После пересечения турецкой границы экипаж уведомил диспетчеров, что никаких нештатных ситуаций на борту нет.
Предварительно причиной инцидента стала ошибка пилота, который ввел неверный код при передаче информации диспетчерам. Обстоятельства произошедшего выясняют авиакомпания LOT и компетентные органы.
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