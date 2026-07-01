Школьники из РФ получили пять золотых медалей Международной олимпиады по физике

1 июля также стало известно, что по итогам ЕГЭ 2026 г. самые высокие средние баллы были зафиксированы по физике и профильной математике. Средний результат по физике составил 66,47 балла, по профильной математике – 66,33, что примерно на четыре балла выше показателей прошлого года по обоим предметам.