Школьники из РФ получили пять золотых медалей Международной олимпиады по физике
Сборная России стала лучшей в командном зачете IV Международной научной физической олимпиады (ISPhO 2026), завоевав пять золотых медалей и гран-при соревнований. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«Победа нашей сборной подтверждает, что в стране есть молодые таланты, которые способны продолжить дело великих отечественных физиков», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения Сергей Кравцов, поздравляя победителей, отметил, что каждая награда стала результатом упорного труда, глубоких знаний и искреннего интереса к физике.
Золотые медали получили Роман Воробьев, Ксения Карпович, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, а также Максим Соловьев из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова в Москве.
В 2026 г. в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Соревнования проходили в онлайн-формате и состояли из двух этапов – теоретического и экспериментального.
1 июля также стало известно, что по итогам ЕГЭ 2026 г. самые высокие средние баллы были зафиксированы по физике и профильной математике. Средний результат по физике составил 66,47 балла, по профильной математике – 66,33, что примерно на четыре балла выше показателей прошлого года по обоим предметам.