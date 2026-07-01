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Главная / Общество /

Адвокат Блиновской не подтвердила информацию о ее заработке в колонии

Ведомости

Информация о заработке блогера Елены Блиновской в исправительной колонии недостоверна. Об этом сообщила РБК ее адвокат Наталья Сальникова.

«Информация о заработной плате недостоверна. <...> Коллеги, как всегда, на хайпе, не подтверждаю», – сказала она.

По словам Сальниковой, осужденная сейчас работает на швейном производстве. При этом адвокат отметила, что не знает, что конкретно делает блогер в рамках этой работы.

Данные о якобы заработной плате Блиновской появились 1 июля в Telegram-канале Shot. По словам авторов материала, блогер получает 6700 руб. в месяц за работу швеей.

В марте 2025 г. суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу о легализации доходов и незаконном обороте платежных средств. Блогеру также назначили штраф на 1 млн руб. и запретили коммерческую деятельность на 4 года. В доход государства с нее взыскали 587 млн руб. После этого Мосгорсуд смягчил приговор до четырех с половиной лет.

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