Адвокат Блиновской не подтвердила информацию о ее заработке в колонии

В марте 2025 г. суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу о легализации доходов и незаконном обороте платежных средств. Блогеру также назначили штраф на 1 млн руб. и запретили коммерческую деятельность на 4 года. В доход государства с нее взыскали 587 млн руб. После этого Мосгорсуд смягчил приговор до четырех с половиной лет.