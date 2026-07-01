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В Госдуме предложили учредить День ветеранов боевых действий 1 июля

Ведомости

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой закрепить 1 июля в качестве государственного праздника – Дня ветеранов боевых действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, партия намерена добиваться того, чтобы эта дата получила официальный статус на федеральном уровне и была включена в государственный праздничный календарь.

Парламентарий отметил, что в ряде российских регионов День ветеранов боевых действий уже признан официальной памятной датой. При этом на федеральном уровне такой праздник пока отсутствует. По мнению Миронова, ветераны заслуживают общественного признания, а единая дата позволит подчеркнуть их вклад и увековечить память о тех, кто принимал участие в боевых действиях.

1 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июня в России начинают действовать законодательные изменения, затрагивающие социальную поддержку участников специальной военной операции. По словам спикера нижней палаты парламента, новые положения направлены на расширение гарантий для военнослужащих и их семей. В частности, сохраняется механизм списания кредитной задолженности, а договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически. Кроме того, в отдельных случаях один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск одновременно с ним.

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