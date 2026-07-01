В Госдуме предложили учредить День ветеранов боевых действий 1 июля

1 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июня в России начинают действовать законодательные изменения, затрагивающие социальную поддержку участников специальной военной операции. По словам спикера нижней палаты парламента, новые положения направлены на расширение гарантий для военнослужащих и их семей. В частности, сохраняется механизм списания кредитной задолженности, а договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически. Кроме того, в отдельных случаях один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск одновременно с ним.