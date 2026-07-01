Суд оштрафовал блогера Маркаряна за возбуждение ненависти
Блогер Арсен Маркарян, отбывающий 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма, оштрафован на 20 000 руб. за возбуждение ненависти. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Хорошевский суд Москвы признал его виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды).
5 марта Маркаряна приговорили к 4,5 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма. По версии следствия, блогер опубликовал видеозапись с заявлением, оскорбляющим память о защитниках Отечества. В одном из мессенджеров он также разместил видео с оправданием идеологии и практики нацизма.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием подсудимого с предъявленным обвинением.