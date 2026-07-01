Суд оштрафовал блогера Маркаряна за возбуждение ненависти

5 марта Маркаряна приговорили к 4,5 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма. По версии следствия, блогер опубликовал видеозапись с заявлением, оскорбляющим память о защитниках Отечества. В одном из мессенджеров он также разместил видео с оправданием идеологии и практики нацизма.