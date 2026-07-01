«Защитники Отечества» наградят бойцов спецоперации за достижения в мирной жизни
Государственный фонд «Защитники Отечества» объявил о старте приема заявок на Всероссийскую премию «Возвращение», учрежденную для ветеранов специальной военной операции. Прием заявок продлится до 31 июля. Об этом сообщили в фонде.
Председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что премия призвана отметить достижения участников спецоперации после возвращения к мирной жизни.
«Своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией они вносят значимый вклад в развитие России», – сказала она. По словам Цивилевой, важно показать примеры успехов ветеранов в профессиональной деятельности, спорте, творчестве, общественной работе, наставничестве и поддержке семей защитников Отечества.
Премия включает 10 номинаций, посвященных различным направлениям самореализации ветеранов, включая профессиональное развитие, предпринимательство, добровольчество, культуру, спорт, наставничество и помощь боевым товарищам. Претендовать на награду смогут ветераны боевых действий – участники СВО.
Проект реализуется совместно с Российским обществом «Знание» и профильными общественными объединениями.
13 июня президент Владимир Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Согласно документу, в контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, но принявшие решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.