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Электроснабжение в Люберцах и Котельниках восстановят до конца дня

Ведомости

Электроснабжение потребителей в подмосковных Люберцах и Котельниках, нарушенное после технологического инцидента на подстанции «Красково», планируется полностью восстановить до конца дня. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По словам министра, большая часть абонентов уже подключена по временным схемам. Он уточнил, что электроснабжение по резервным схемам уже восстановлено для 90% потребителей, оказавшихся в зоне технологического нарушения.

В ликвидации последствий аварии участвуют специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». На месте работают около 40 аварийных бригад, задействовано более 120 специалистов, а также 90 резервных источников электроснабжения. Работы продолжаются до полного восстановления штатной схемы подачи электроэнергии.

1 июля «Россети Московский регион» сообщил, что в нескольких районах подмосковных Люберец и Котельников произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на подстанции. О перебоях с электроснабжением утром сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев, уточнив, что причиной стала авария на подстанции. Администрация Люберец также подтвердила отключения, отметив, что они затронули разные районы города, поселок Томилино и часть Дзержинского.

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