Электроснабжение в Люберцах и Котельниках восстановят до конца дня

1 июля «Россети Московский регион» сообщил, что в нескольких районах подмосковных Люберец и Котельников произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на подстанции. О перебоях с электроснабжением утром сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев, уточнив, что причиной стала авария на подстанции. Администрация Люберец также подтвердила отключения, отметив, что они затронули разные районы города, поселок Томилино и часть Дзержинского.