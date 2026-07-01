В России разрешат лечить депрессию акупунктурой токами
Министерство здравоохранения РФ намерено изменить стандарт лечения депрессии, добавив в него ряд процедур, передает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.
Документ должен заменить стандарт, который был утвержден в 2022 г. Пациентам, у которых диагностирована депрессия, можно будет проводить электроакупунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови).
Кроме того, в новом варианта стандарта могут предусмотреть тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга. Предполагается, что будут рассмотрены гипоксивоздействие и воздействие излучением видимого диапазона. Пациентов также начнут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.
4 июня Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством. В документе появилась возможность направления пациентов на тестирование на ВИЧ, а также светотерапию. Согласно документу, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса). В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра.