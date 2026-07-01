В России разрешат лечить депрессию акупунктурой токами

4 июня Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством. В документе появилась возможность направления пациентов на тестирование на ВИЧ, а также светотерапию. Согласно документу, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса). В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра.