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Главная / Общество /

В России разрешат лечить депрессию акупунктурой токами

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ намерено изменить стандарт лечения депрессии, добавив в него ряд процедур, передает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

Документ должен заменить стандарт, который был утвержден в 2022 г. Пациентам, у которых диагностирована депрессия, можно будет проводить электроакупунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови).

Кроме того, в новом варианта стандарта могут предусмотреть тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга. Предполагается, что будут рассмотрены гипоксивоздействие и воздействие излучением видимого диапазона. Пациентов также начнут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.

4 июня Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством. В документе появилась возможность направления пациентов на тестирование на ВИЧ, а также светотерапию. Согласно документу, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса). В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра.

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