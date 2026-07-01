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В части Запорожья приостановили автобусное сообщение из-за БПЛА

Ведомости

В нескольких населенных пунктах Запорожской области временно остановлено автобусное пассажирское сообщение из-за угрозы атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности жителей.

«Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей», – говорится в сообщении.

По данным министерства, совместно с администрациями Энергодара, Васильевки и Каменки-Днепровской прорабатывается вопрос о скорейшем возобновлении автобусных маршрутов. Движение планируется восстановить после стабилизации оперативной обстановки и получения всех необходимых согласований.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 июля дежурные средства ПВО уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, а также над акваториями двух морей. После одной из атак ВСУ частично обрушился автомобильный мост через реку Калка на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР.

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