В части Запорожья приостановили автобусное сообщение из-за БПЛА

До этого сообщалось, что в ночь на 1 июля дежурные средства ПВО уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, а также над акваториями двух морей. После одной из атак ВСУ частично обрушился автомобильный мост через реку Калка на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР.