Суд оштрафовал первого зампреда ДУМ из-за картин в кабинете

1 июня Мухетдинова уже штрафовали на 150 000 руб. из-за картины о битве на Калке, размещенной в кабинете. Общественный резонанс вокруг картин возник в феврале 2025 г., когда на них обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. Он упоминал полотно, на котором изображены русские князья, умирающие под настилом, на котором пируют ордынцы.