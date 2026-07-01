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Суд оштрафовал первого зампреда ДУМ из-за картин в кабинете

Ведомости

Тушинский районный суд Москвы признал первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Дамира Мухетдинова виновным по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды и назначил ему штраф в размере 20 000 руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как уточнили в пресс-службе, суд назначил Мухетдинову административное наказание по ст. 20.3.1 КоАП РФ в виде денежного взыскания. Основанием для рассмотрения дела стали выводы экспертов Московского государственного лингвистического университета, которые исследовали изображения, размещенные в рабочем кабинете первого заместителя председателя ДУМ РФ.

Согласно заключению специалистов, на картинах, посвященных историческим событиям периода татаро-монгольского ига на Руси, были выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства, а также унижения либо оскорбления группы лиц по мотивам национальной или религиозной принадлежности.

1 июня Мухетдинова уже штрафовали на 150 000 руб. из-за картины о битве на Калке, размещенной в кабинете. Общественный резонанс вокруг картин возник в феврале 2025 г., когда на них обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. Он упоминал полотно, на котором изображены русские князья, умирающие под настилом, на котором пируют ордынцы. 

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