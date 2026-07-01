Сборная России отказалась выступать на Кубке мира в Португалии

27 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ спортсменок от участия в соревнованиях по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в Румынии стал единственно возможной и логичной реакцией с российской стороны. Комментарий прозвучал после того, как российской команде запретили использовать государственную символику – флаг и гимн. Захарова отметила, что инициатором сохранения ограничений для российских гимнасток выступил глава города, использовавший «стандартную антироссийскую риторику». По ее словам, организаторы соревнований и региональные власти не стали оспаривать его решение, не желая конфликта с местным чиновником. Из-за этого ситуация «выглядит тем более дикой».