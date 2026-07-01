Сборная России отказалась выступать на Кубке мира в Португалии
Сборная России по прыжкам на батуте не примет участия в четвертом этапе Кубка мира, который пройдет 4–5 июля в португальской Коимбре. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.
Главный тренер сборной Алексей Рыжков пояснил, что российская команда готовилась к турниру, однако в итоге получила предложение выступить только в нейтральном статусе. В организации отметили, что аналогичная ситуация уже возникала ранее: по этой же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова.
Федерация также указала, что позиция Европейской комиссии о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе исключительно в нейтральном статусе противоречит решению и уставу World Gymnastics, а также принципам Олимпийской хартии. Федерация намерена добиваться исполнения решений Международной федерации всеми предусмотренными международно-правовыми механизмами.
27 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ спортсменок от участия в соревнованиях по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в Румынии стал единственно возможной и логичной реакцией с российской стороны. Комментарий прозвучал после того, как российской команде запретили использовать государственную символику – флаг и гимн. Захарова отметила, что инициатором сохранения ограничений для российских гимнасток выступил глава города, использовавший «стандартную антироссийскую риторику». По ее словам, организаторы соревнований и региональные власти не стали оспаривать его решение, не желая конфликта с местным чиновником. Из-за этого ситуация «выглядит тем более дикой».
В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.