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Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинения

Ведомости

Россиян Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), забравшихся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, взяли под стражу. Им предъявили восемь обвинений, сообщает ABC News.

В числе предъявленных Николау и Биркусу обвинений – кража со взломом, создание угрозы безопасности, преступное причинение вреда, незаконное проникновение, нарушение местного законодательства, преступное вмешательство, а также нарушение общественного порядка и хранение инструментов для взлома.

Инцидент произошел днем 1 июля. Позже выяснилось, что Биркус на вершине высотки сделал предложение руки и сердца своей спутнице – об этом они рассказали в соцсетях. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Биркус и Николау подтвердили, что забрались на шпиль. На опубликованных кадрах Кузнецов стоит на колене перед девушкой, на другом снимке она показывает кольцо на пальце. На шпиле небоскреба пара развернула баннер с надписью «Когда сила любви побеждает жажду власти, мир познает мир».

Николау и Биркус обрели популярность в интернете балгодаря опасным восхождениям на небоскребы по всему миру. Они также известны по съемкам в документальном фильме Netflix 2024 г. «Skywalkers: История одной пары». В фильме демонстрировалось восхождение пары на небоскреб Мердека 118 в Куала-Лумпуре высотой 678,9 м.

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