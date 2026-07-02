Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинения

Инцидент произошел днем 1 июля. Позже выяснилось, что Биркус на вершине высотки сделал предложение руки и сердца своей спутнице – об этом они рассказали в соцсетях. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Биркус и Николау подтвердили, что забрались на шпиль. На опубликованных кадрах Кузнецов стоит на колене перед девушкой, на другом снимке она показывает кольцо на пальце. На шпиле небоскреба пара развернула баннер с надписью «Когда сила любви побеждает жажду власти, мир познает мир».