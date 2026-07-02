Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинения
Россиян Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), забравшихся на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, взяли под стражу. Им предъявили восемь обвинений, сообщает ABC News.
В числе предъявленных Николау и Биркусу обвинений – кража со взломом, создание угрозы безопасности, преступное причинение вреда, незаконное проникновение, нарушение местного законодательства, преступное вмешательство, а также нарушение общественного порядка и хранение инструментов для взлома.
Инцидент произошел днем 1 июля. Позже выяснилось, что Биркус на вершине высотки сделал предложение руки и сердца своей спутнице – об этом они рассказали в соцсетях. В Instagram
Николау и Биркус обрели популярность в интернете балгодаря опасным восхождениям на небоскребы по всему миру. Они также известны по съемкам в документальном фильме Netflix 2024 г. «Skywalkers: История одной пары». В фильме демонстрировалось восхождение пары на небоскреб Мердека 118 в Куала-Лумпуре высотой 678,9 м.