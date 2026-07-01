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Руферы из России забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Ведомости

Пара россиян забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в центре Нью-Йорка, сообщила местная полиция, пишет New York Post.

По данным правоохранителей, инцидент произошел днем 1 июля. Двое нарушителей проникли на смотровую площадку 102-этажного здания, а затем поднялись на шпиль, где их заметили прохожие. Вскоре полиция задержала обоих, сообщили в пресс-службе департамента полиции Нью-Йорка.

Позже выяснилось, что мужчина на вершине высотки сделал предложение руки и сердца своей спутнице – об этом они рассказали в соцсетях. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау подтвердили, что забрались на шпиль. На опубликованных кадрах Кузнецов стоит на колене перед девушкой, на другом снимке она показывает кольцо на пальце.

12 июня в Москве рекордсмен мира Сергей Бойцов совершил бейс-прыжок с башни «Меркурий» в «Москва-сити» с высоты 338,8 м. Прыжок был приурочен ко Дню России: спортсмен развернул триколор и использовал цветной дым, а его парашют был выполнен в цветах российского флага. В День России в 2023 г. Бойцов первым прыгнул с парашютом с 87-го этажа «Лахта-центра» — самого высокого небоскреба Европы.

Эмпайр-стейт-билдинг был открыт 1 мая 1931 г. в разгар Великой депрессии. Строительство 102-этажного небоскреба высотой 443 м дало работу 3400 рабочим. Шпиль здания, на который забрались россияне, изначально задумывался как причальная мачта для дирижаблей, но от идеи отказались из-за сильных воздушных потоков. Первые десятилетия небоскреб не приносил прибыли из-за пустующих офисов, за что получил ироничное прозвище Empty State Building («Пустой Стейт-билдинг»).

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