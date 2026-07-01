Руферы из России забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
Пара россиян забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в центре Нью-Йорка, сообщила местная полиция, пишет New York Post.
По данным правоохранителей, инцидент произошел днем 1 июля. Двое нарушителей проникли на смотровую площадку 102-этажного здания, а затем поднялись на шпиль, где их заметили прохожие. Вскоре полиция задержала обоих, сообщили в пресс-службе департамента полиции Нью-Йорка.
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Эмпайр-стейт-билдинг был открыт 1 мая 1931 г. в разгар Великой депрессии. Строительство 102-этажного небоскреба высотой 443 м дало работу 3400 рабочим. Шпиль здания, на который забрались россияне, изначально задумывался как причальная мачта для дирижаблей, но от идеи отказались из-за сильных воздушных потоков. Первые десятилетия небоскреб не приносил прибыли из-за пустующих офисов, за что получил ироничное прозвище Empty State Building («Пустой Стейт-билдинг»).