Руферы из России забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Позже выяснилось, что мужчина на вершине высотки сделал предложение руки и сердца своей спутнице – об этом они рассказали в соцсетях. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ) Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау подтвердили, что забрались на шпиль. На опубликованных кадрах Кузнецов стоит на колене перед девушкой, на другом снимке она показывает кольцо на пальце.