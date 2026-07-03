Ограничения на рейсы сняты в пяти аэропортах
Росавиация отменила ограничения на работу пяти российских аэропортов, включая столичные «Внуково» и «Домодедово». Об этом сообщается в канале агентства в Max.
Мера также отменена в аэропортах в Калуге («Грабцево»), Череповце, Ярославле («Туношна»).
Дежурные силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны. Атаки были отражены над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 3 июля на подлете к столице были уничтожены шесть БПЛА. Два беспилотника сбили ночью и еще четыре ранним утром.