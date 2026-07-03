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Главная / Общество /

Ограничения на рейсы сняты в пяти аэропортах

Ведомости

Росавиация отменила ограничения на работу пяти российских аэропортов, включая столичные «Внуково» и «Домодедово». Об этом сообщается в канале агентства в Max.

Мера также отменена в аэропортах в Калуге («Грабцево»), Череповце, Ярославле («Туношна»).

Дежурные силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны. Атаки были отражены над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 3 июля на подлете к столице были уничтожены шесть БПЛА. Два беспилотника сбили ночью и еще четыре ранним утром.

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