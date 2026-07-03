Львова-Белова: ЕР будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

«Единая Россия» намерена добиваться защиты детей от последствий бюрократических ошибок, из-за которых у несовершеннолетних могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова, ее слова приводятся на сайте партии.