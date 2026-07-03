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Главная / Политика /

Львова-Белова: ЕР будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

Ведомости

«Единая Россия» намерена добиваться защиты детей от последствий бюрократических ошибок, из-за которых у несовершеннолетних могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова, ее слова приводятся на сайте партии.

Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска. В отношении девочки приставы возбудили исполнительное производство по долгу другого человека. Львова-Белова подчеркнула, что такие сбои недопустимы. Партия взяла ситуацию на контроль и требует полного восстановления прав ребенка.

Детский омбудсмен отметила, что любые ошибки в госинформсистемах, затрагивающие детей, должны устраняться немедленно. В «Единой России» подчеркнули, что не только оперативно реагируют, но и ведут работу по устранению причин, ведущих к подобным нарушениям.

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