Львова-Белова: ЕР будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок
«Единая Россия» намерена добиваться защиты детей от последствий бюрократических ошибок, из-за которых у несовершеннолетних могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова, ее слова приводятся на сайте партии.
Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска. В отношении девочки приставы возбудили исполнительное производство по долгу другого человека. Львова-Белова подчеркнула, что такие сбои недопустимы. Партия взяла ситуацию на контроль и требует полного восстановления прав ребенка.
Детский омбудсмен отметила, что любые ошибки в госинформсистемах, затрагивающие детей, должны устраняться немедленно. В «Единой России» подчеркнули, что не только оперативно реагируют, но и ведут работу по устранению причин, ведущих к подобным нарушениям.