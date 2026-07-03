Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PIKK543,7-0,06%CNY Бирж.11,387-0,66%IMOEX2 220,84-1,56%RTSI897,75-1,56%RGBI112,3-0,37%RGBITR748,2-0,33%
Главная / Общество /

Глава Рыльского района ранен после подрыва машины на мине

Ведомости

Машина, в которой находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвалась на мине. Пострадали четыре человека, в том числе глава района Владимир Ковальчук, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Ему окажут медицинскую помощь в Курской областной больнице. Ранения также получили директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

Беседин находился за рулем автомобиля, сейчас ему проводят операцию после непроникающего ранения живота и повреждения бедра осколками. Двое других пострадавших стояли на крыльце здания, уточнил Хинштейн. У них диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Территорию на месте подрыва оцепили специалисты, работу начали саперы.

29 мая украинскими дронами был заминирован участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей. Тогда губернатор Владимир Сальдо говорил, что при наезде на мину погиб водитель «Камаза». Украинский гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочины. Мины срабатывают на движение, представляя смертельную угрозу для гражданского транспорта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте