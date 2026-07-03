Глава Рыльского района ранен после подрыва машины на мине
Машина, в которой находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвалась на мине. Пострадали четыре человека, в том числе глава района Владимир Ковальчук, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Ему окажут медицинскую помощь в Курской областной больнице. Ранения также получили директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.
Беседин находился за рулем автомобиля, сейчас ему проводят операцию после непроникающего ранения живота и повреждения бедра осколками. Двое других пострадавших стояли на крыльце здания, уточнил Хинштейн. У них диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Территорию на месте подрыва оцепили специалисты, работу начали саперы.
29 мая украинскими дронами был заминирован участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей. Тогда губернатор Владимир Сальдо говорил, что при наезде на мину погиб водитель «Камаза». Украинский гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочины. Мины срабатывают на движение, представляя смертельную угрозу для гражданского транспорта.