Глава Рыльского района ранен после подрыва машины на мине

Беседин находился за рулем автомобиля, сейчас ему проводят операцию после непроникающего ранения живота и повреждения бедра осколками. Двое других пострадавших стояли на крыльце здания, уточнил Хинштейн. У них диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Территорию на месте подрыва оцепили специалисты, работу начали саперы.