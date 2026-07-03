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В Новороссийске машины заправляют только по топливным картам

Ведомости

Заправка в Новороссийске теперь происходит по специальным топливным картам, объявили в муниципальном центре управления (МЦУ) города в соцсетях.

«На данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам», – говорится в сообщении.

3 июля из-за дефицита топлива в Новосибирской области приоритет отдали спецтранспорту. Глава региона Андрей Травников сообщил, что в первую очередь топливо смогут получать автомобили экстренных служб, транспорта, обеспечивающего безопасность граждан, медпомощь, доставку продуктов питания и функционирование других критически важных сфер.

Накануне правительство разрешило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Топливо с характеристиками в соответствии со стандартами «Евро-3» не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

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