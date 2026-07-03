В Новороссийске машины заправляют только по топливным картам

Накануне правительство разрешило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Топливо с характеристиками в соответствии со стандартами «Евро-3» не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.