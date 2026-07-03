Пропавшую в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли мертвой со следами насилия

21 июня в Туве мужчина 2001 г. р. проник в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай и напал на детей. Пострадали 13 детей. В корпусе было 30 человек. По данным полиции, мужчина был пьян. Его задержали сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).