Пропавшую в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли мертвой со следами насилия
Следственные органы СК России по Ленинградской области расследуют уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в СК РФ.
По данным следствия, 2 июля несовершеннолетняя ушла с участка СНТ «Захожье-5» и не вернулась. После поступления сообщения о пропаже на место выехали руководители регионального следственного управления, а также следственно-оперативная группа.
В СК уточнили, что были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников ведомства, МВД и поисковых отрядов. По итогам работы тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти.
В следственном комитете отметили, что следователи совместно с криминалистами и экспертами проводят осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.
21 июня в Туве мужчина 2001 г. р. проник в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай и напал на детей. Пострадали 13 детей. В корпусе было 30 человек. По данным полиции, мужчина был пьян. Его задержали сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).