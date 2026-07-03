Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в четырех регионах РФ
Аномально жаркая погода ожидается в выходные в Воронежской области, Республике Тыва, Красноярском крае и Хакасии. Об этом сообщил «РИА Новости» синоптик Гидрометцентра России.
По его словам, 4–5 июля в центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха достигнет +35 градусов. В Тыве в эти дни столбики термометров поднимутся до +35 градусов и выше. Также 4 июля температура выше +35 градусов прогнозируется в Хакасии. В этот же день в Воронежской области воздух днем прогреется до +35 градусов.
До этого синоптики сообщали, что в Москве в предстоящие выходные температура окажется ниже климатической нормы. По прогнозу специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, 4 июля в столице и Подмосковье будет пасмурно и дождливо. Ожидается до 15 л воды на квадратный метр, местами возможны грозы. Днем температура составит +18…+21 градус, что ниже климатической нормы. 5 июля дожди сохранятся, но станут менее интенсивными – выпадет до 3–4 мм осадков. Утром ожидается +14…+17 градусов, днем воздух вновь прогреется примерно до +20 градусов.