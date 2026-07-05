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МВД: установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы стала невозможной

Ведомости

Установка считывающих устройств на банкоматы для хищения средств со счетов граждан стала технически неосуществимой в России. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

Внедрение банковских карт со встроенным чипом и ввод в эксплуатацию бесконтактных устройств без физического приема карт сделали неэффективными такие методы мошенничества, как скимминг (это копирование данных с магнитной полосы с помощью накладных считывателей и скрытых камер) и шимминг (внедрение микрочипа внутрь картоприемника для считывания информации с чипа карты). В МВД подчеркнули, что это стало результатом модернизации банковской системы.

В МВД подчеркнули, что это результат целенаправленной модернизации банковской системы.

12 февраля сообщалось о мошеннической схеме с использованием бесконтактной оплаты NFC на телефонах. Злоумышленники под бытовым предлогом узнают у жертвы код из SMS и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они убеждают снять деньги со счетов и установить приложение, якобы предназначенное для перевода средств на «безопасный счет». В результате деньги вносятся через банкомат с помощью телефона, который устройство считывает, как банковскую карту мошенника.

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