МВД: установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы стала невозможной
Установка считывающих устройств на банкоматы для хищения средств со счетов граждан стала технически неосуществимой в России. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
Внедрение банковских карт со встроенным чипом и ввод в эксплуатацию бесконтактных устройств без физического приема карт сделали неэффективными такие методы мошенничества, как скимминг (это копирование данных с магнитной полосы с помощью накладных считывателей и скрытых камер) и шимминг (внедрение микрочипа внутрь картоприемника для считывания информации с чипа карты). В МВД подчеркнули, что это стало результатом модернизации банковской системы.
В МВД подчеркнули, что это результат целенаправленной модернизации банковской системы.
12 февраля сообщалось о мошеннической схеме с использованием бесконтактной оплаты NFC на телефонах. Злоумышленники под бытовым предлогом узнают у жертвы код из SMS и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они убеждают снять деньги со счетов и установить приложение, якобы предназначенное для перевода средств на «безопасный счет». В результате деньги вносятся через банкомат с помощью телефона, который устройство считывает, как банковскую карту мошенника.