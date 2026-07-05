В музее после атаки БПЛА уцелело 10% панорамы «Оборона Севастополя»

Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 г. в здании на Историческом бульваре. В годы Великой Отечественной войны, во время обороны Севастополя 1941–1942 гг., музей продолжал работать, но 25 июня 1942 г. здание загорелось после авиаудара и артиллерийского обстрела. Спасатели разрезали полотно на 86 фрагментов и вынесли их из огня.