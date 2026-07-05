В музее после атаки БПЛА уцелело 10% панорамы «Оборона Севастополя»
В музее обороны Севастополя при пожаре от атаки БПЛА уцелела десятая часть панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщил «РИА Новости» директор музея Михаил Смородкин. По его словам, спасены 25 фрагментов, 16 из которых крупные.
Смородкин подчеркнул, что уцелевшая часть составляет всего одну десятую от оригинального произведения батальной живописи, созданного советскими мастерами в 1954 г.
В ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы, которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя.
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» рассказывает о событиях Крымской войны и героической защите Севастополя от войск антироссийской коалиции в составе Турции, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. В центре сюжета – отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны, произошедшего 6 июня 1855 г.
Идея создания панорамы возникла после празднования 50-летия обороны города. В 1901 г. заказ на работу получил художник Франц Рубо, основоположник российской школы батальной и панорамной живописи. Для подготовки к написанию картины он не раз приезжал в Севастополь, изучал места сражений и общался с участниками событий.
Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 г. в здании на Историческом бульваре. В годы Великой Отечественной войны, во время обороны Севастополя 1941–1942 гг., музей продолжал работать, но 25 июня 1942 г. здание загорелось после авиаудара и артиллерийского обстрела. Спасатели разрезали полотно на 86 фрагментов и вынесли их из огня.
К столетию панорамы произведение восстановили по сохранившимся частям, и 16 октября 1954 г. оно вновь открылось для посетителей.