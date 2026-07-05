Ученые назвали самое длинное слово в русском языке
Самым длинным зафиксированным словом в русском языке признано «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» из 55 букв. Об этом сообщили «РИА Новости» в Институте русистики. Слово обнаружили в названии патента на изобретение 2006 г. Для его выявления исследователи использовали искусственный интеллект.
Самые длинные слова в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв. Об этом сообщили «РИА Новости» в Институте русистики.
Долгое время рекордсменом считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), которое использовалось в XVIII–XIX веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. В числе длинных слов также «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв) – комплекс медицинских процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв) – направление специальной педагогики.
Особую категорию составляют химические термины, где длина слова обусловлена необходимостью точного описания строения вещества. Пример – «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв).
В институте отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, научных публикаций и патентов.
По данным Книги рекордов Гиннесса, ранее, помимо прилагательного «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв, 2003 г.), рекордсменом было и слово «рентгеноэлектрокардиографического».