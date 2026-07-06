Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными

«Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты <...>. Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника, то есть не исключены какие-то возможные единичные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований», – сказал он.