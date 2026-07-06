Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными
Разрушения в Константиновке очень серьезны, окончательно их смогут оценить специалисты после создания необходимых для работы условий, сообщил «Вестям» глава ДНР Денис Пушилин.
«Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты <...>. Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника, то есть не исключены какие-то возможные единичные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований», – сказал он.
По словам Пушилина, сейчас российские военнослужащие проверяют «каждый уголок» в Константиновке.
ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение города является стратегически важным, поскольку Константиновка – это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса.
5 июля Минобороны РФ сообщило, что Киев отказался принять тела своих военных, погибших в Константиновке. Российское ведомство отметило, что украинская сторона не предприняла никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками.