Суд в Дагестане отменил решение об аннулировании результатов ЕГЭ

После этого ученика попросили встать с места и отойти в сторону для осмотра аудитории. Представитель комиссии обнаружила кусок бумаги. Ученик подчеркнул, что листок не принадлежит ему, и продолжил написание экзамена. При этом после экзамена ему заявили, что он был удален. Затем результат экзамена аннулировали без права пересдачи в 2025 г.