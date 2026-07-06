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Суд в Дагестане отменил решение об аннулировании результатов ЕГЭ

Ведомости

В Дагестане мать одного из учеников через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, изначально решение об аннулировании было принято из-за якобы использования учеником справочных материалов. В документах отмечается, что в ходе экзамена организатор потребовала от ученика показать руки и рабочие материалы, однако не выявила ничего запрещенного.

После этого ученика попросили встать с места и отойти в сторону для осмотра аудитории. Представитель комиссии обнаружила кусок бумаги. Ученик подчеркнул, что листок не принадлежит ему, и продолжил написание экзамена. При этом после экзамена ему заявили, что он был удален. Затем результат экзамена аннулировали без права пересдачи в 2025 г.

Мать молодого человека обратилась в суд с иском и потребовала признать незаконными аннулирование результата ЕГЭ. Суд изучил видеозапись с тестирования и установил, что, исходя из ролика, нельзя доказать, что фрагмент бумаги выпал именно у ученика. Суд также заявил, что у комиссии отсутствовали основания для принятия решения об аннулировании результатов ЕГЭ.

В 2025 г. в Ленинградской области ученица сдавала ЕГЭ с помощью умных очков, которые проводили съемку КИМов (контрольных измерительных материалов), ее результаты были аннулированы. Отмечалось, что выпускница воспользовалась устройством, чтобы снять КИМы по обществознанию и русскому языку. Видео с вопросами транслировалось людям, которые помогали решать задания, а ответы якобы поступали через наушник.

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