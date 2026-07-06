Никитин: условия для семей с детьми должны быть на всех вокзалах и в аэропортах

27 февраля «Ведомости» писали, что с 1 марта в России вступили в силу новые правила авиаперевозок, которые закрепляют скидку 50% на авиабилеты экономкласса по внутрироссийским направлениям для детей до 12 лет и обязывают авиакомпании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми.