Никитин: условия для семей с детьми должны быть на всех вокзалах и в аэропортах
Условия для семей с детьми должны быть созданы на всех вокзалах и в аэропортах России, заявил министр транспорта Андрей Никитин в эфире Радио «Комсомольская правда».
По словам министра, в рамках повышения требований к семейноцентричности инфраструктуры все новые аэропорты и вокзалы проектируются по новым стандартам с детскими уголками, семейными комнатами и комнатами матери и ребенка.
Никитин также напомнил, что с 1 сентября вступают в силу новые правила авиаперевозок для семей с детьми и маломобильных пассажиров, согласно которым ребенка нельзя посадить отдельно от родителей.
27 февраля «Ведомости» писали, что с 1 марта в России вступили в силу новые правила авиаперевозок, которые закрепляют скидку 50% на авиабилеты экономкласса по внутрироссийским направлениям для детей до 12 лет и обязывают авиакомпании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми.
22 февраля Минтранс утвердил изменения в правилах авиаперевозок, расширяющие основания для вынужденного возврата невозвратных билетов и регламентирующие сроки предоставления услуг при задержках рейсов. В декабре 2023 г. Генпрокуратура добилась внесения изменений в правила перевозок авиакомпаний, касающихся перелетов пассажиров с малолетними детьми.