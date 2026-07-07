Крымские операторы связи включили аварийный роуминг

6 июля из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) было отключено электроснабжение на территории Южного берега Крыма и в Симферополе. Утром того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишался электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города.