Крымские операторы связи включили аварийный роуминг
Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг из-за риска перебоев с электричеством. На сообщения операторов в соцсетях обратило внимание «РИА Новости».
Абонентам доступны голосовые вызовы и SMS без дополнительной платы. Для клиентов «Миранды» открыт роуминг в сети «Вин мобайла», для абонентов «Вин мобайла», «Волны» и «+7Телеком» – в сети «Миранды».
6 июля из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) было отключено электроснабжение на территории Южного берега Крыма и в Симферополе. Утром того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишался электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города.