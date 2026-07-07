Число пострадавших при атаке на автобус в Белгородской области выросло до восьми
Количество пострадавших при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу в Белгородской области выросло до восьми человек, включая троих детей, сообщил оперативный штаб региона.
«На участке автодороги Никольское – Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребенка», – отметили представители оперштаба.
Среди пострадавших три человека находятся на лечении в стационаре.
6 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шесть человек, включая двоих детей, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус. Двое пострадавших детей были госпитализированы в Белгородскую областную детскую больницу.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля ВСУ предприняли попытку провести массовую атаку гражданских объектов на территории России. В ней участвовали 625 БПЛА. Военные отмечали, что все удары наносились по объектам вне зоны спецоперации.