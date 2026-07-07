Число пострадавших при атаке на автобус в Белгородской области выросло до восьми

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля ВСУ предприняли попытку провести массовую атаку гражданских объектов на территории России. В ней участвовали 625 БПЛА. Военные отмечали, что все удары наносились по объектам вне зоны спецоперации.